Випуск новин за 11:00: Нова програма Facebook в Україні. Негода у Франції
У випуск уновин за 15 грудня станом на 11:00 – Facebook запускає нову програму в Україні. З 2020 року всі підозрілі публікацї будуть позначатися як потенційно небезпечні. Сильний вітер з дощами вразив відразу кілька регіонів Франції: Нормандію, Нову Аквітанію та Окситанію. Внаслідок негоди щонайменше двоє людей загинули.
Також у випуску:
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