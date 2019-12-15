Випуск новин за 11:00: Нова програма Facebook в Україні. Негода у Франції

У випуск уновин за 15 грудня станом на 11:00 – Facebook запускає нову програму в Україні. З 2020 року всі підозрілі публікацї будуть позначатися як потенційно небезпечні. Сильний вітер з дощами вразив відразу кілька регіонів Франції: Нормандію, Нову Аквітанію та Окситанію. Внаслідок негоди щонайменше двоє людей загинули.

Також у випуску: Ситуація на фронті: один український військових загинув, ще двоє поранено. Під час судового засідання у Росії підозрюваний спробував утекти просто з-під носа у конвою.