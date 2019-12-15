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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ПІДСУМКИ 2019
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      Випуск новин за 11:00: Нова програма Facebook в Україні. Негода у Франції

      Випуск новин 34 Читать новость на русском

      У випуск уновин за 15 грудня станом на 11:00 – Facebook запускає нову програму в Україні. З 2020 року всі підозрілі публікацї будуть позначатися як потенційно небезпечні. Сильний вітер з дощами вразив відразу кілька регіонів Франції: Нормандію, Нову Аквітанію та Окситанію. Внаслідок негоди щонайменше двоє людей загинули.

      Також у випуску:

      Ситуація на фронті: один український військових загинув, ще двоє поранено.

      Під час судового засідання у Росії підозрюваний спробував утекти просто з-під носа у конвою.

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      Теги: Випуск новин Новини Франції Стихійні лиха
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