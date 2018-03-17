Выпуск новостей за 11:00: Новости из Донбасса. Новые детали отравления Скрипаля

В выпуске новостей за 17 марта по состоянию на 11:00 – на Луганском направлении противник из крупнокалиберных пулеметов и вооружение БМП-1 бил по нашим позициям в районе населенного пункта Троицкое. Разработчик "Новичка" Вил Мирзаянов заявил, что негосударственные группы не могли отравить Сергея Скрипаля.

Также в выпуске: В Украину пришли два циклона с Балкан. Киев целую ночь засыпало снегом, поэтому въезд грузовиков в столицу закрыли. В МИД взялись создавать Украине позитивный имидж. Солдатам, которые в прошлом году возвращали Новоалександровку и Катериновку, Петр Порошенко вручил награды.