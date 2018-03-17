Випуск новин за 11:00: Новини з Донбасу. Нові деталі отруєння Скрипаля
Випуск новин 12:21, сьогодні 81 Читать новость на русском
У випуску новин за 17 березня станом на 11:00 – на Луганському напрямку противник з великокаліберних кулеметів та озброєння БМП-1 гатив по наших позиціях у районі населеного пункту Троїцьке. Розробник "Новачка" Віл Мірзаянов заявив, що недержавні групи не могли отруїти Сергія Скрипаля.
Також у випуску:
На Україну прийшло два циклони з Балкан. Київ цілу ніч засипало снігом, відтак в’їзд вантажівок до столиці закрили.
В МЗС взялися створювати Україні позитивний імідж.
Солдатам, які минулого року повертали Новоолександрівку та Катеринівку, Петро Порошенко вручив нагороди.
Джерело: 24 Канал
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