Випуск новин за 11:00: Новини з Донбасу. Нові деталі отруєння Скрипаля

У випуску новин за 17 березня станом на 11:00 – на Луганському напрямку противник з великокаліберних кулеметів та озброєння БМП-1 гатив по наших позиціях у районі населеного пункту Троїцьке. Розробник "Новачка" Віл Мірзаянов заявив, що недержавні групи не могли отруїти Сергія Скрипаля.

Також у випуску: На Україну прийшло два циклони з Балкан. Київ цілу ніч засипало снігом, відтак в’їзд вантажівок до столиці закрили. В МЗС взялися створювати Україні позитивний імідж. Солдатам, які минулого року повертали Новоолександрівку та Катеринівку, Петро Порошенко вручив нагороди.