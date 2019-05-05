Выпуск новостей за 11:00 Новый член Нацсовета. День инаугурации Зеленского
В выпуске новостей за 5 мая по состоянию на 11:00 – Петр Порошенко назначил нового члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Владимира Горковенко. Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что 19 мая – неудачный день для инаугурации президента, потому что на каждое третье воскресенье мая приходится День памяти жертв политических репрессий.
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На восточном побережье Индии из-за циклона "Фанни" погибли по меньшей мере 16 человек.
Самая масштабная спортивная патриотическая игра состоялась на границе Тернопольской и Ровненской областей.
Источник: 24 канал
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