Випуск новин за 11:00: Новий член Нацради. День інавгурації Зеленського

У випуску новин за 5 травня станом на 11:00 – Петро Порошенко призначив нового члена Нацради з питань телебачення і радіомовлення Володимира Горковенка. Голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що 19 травня – невдалий день для інавгурації президента, бо на кожну третю неділю травня припадає День пам'яті жертв політичних репресій.

Також у випуску: За минулу добу російські найманці гатили по позиціях наших військових 16 разів і знову із забороненого мінськими угодами озброєння. На східному узбережжі Індії через циклон "Фанні" загинули щонайменше 16 людей. Наймасштабніша спортивна патріотична гра відбулась на межі Тернопільської і Рівненської областей.

Джерело: 24 канал