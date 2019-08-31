Выпуск новостей за 11:00: Новый гендиректор "Укроборонпрома". Официальный визит Зеленского

В выпуске новостей за 31 августа по состоянию на 11:00 – новым гендиректором "Укроборонпрома" стал бывший министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус. Его на должность назначил Президент Владимир Зеленский. Владимир Зеленский сегодня прибывает с официальным визитом в Варшаву. Его там встретит лично президент Республики Анджей Дуда.

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