10:42
2 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кто изменил историю России. Красный флаг над Москвой
      Вєсті Кремля
      20:10, 31 августа
      Вести.UA. Жир: Хамство от Дубинского. Новая выходка Медведчука
      Вєсті.UA
      19:45, 31 августа
      Золотая лихорадка с российским следом: кто присвоил уникальные государственные рудники
      ЦРУ
      09:00, 28 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

      Выпуск новостей за 11:00: Новый гендиректор "Укроборонпрома". Официальный визит Зеленского

      Выпуск новостей 84 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 31 августа по состоянию на 11:00 – новым гендиректором "Укроборонпрома" стал бывший министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус. Его на должность назначил Президент Владимир Зеленский. Владимир Зеленский сегодня прибывает с официальным визитом в Варшаву. Его там встретит лично президент Республики Анджей Дуда.

      Также в выпуске:

      На Харьковщине у границы с Россией при странных обстоятельствах во время несения службы погиб сотрудник Госпогранслужбы.

      В последний день работы Юрия Луценко на посту генпрокурора ГПУ закрыла уголовное производство против бывшего заместителя спикера Верховной Рады Игоря Калетника, подозреваемого по делу "диктаторских законов" 16 января.

      Дрогобычский городской районный суд избрал меру пресечения двум подозреваемым в деле об обвале дома, из-за чего погибли восемь человек.

      blog_ava
      Главные новости 1 сентября: Зеленский в Польше, День знаний и победа Ломаченко
      сегодня
      470
      Теги: Выпуск новостей Владимир Зеленский Укроборонпром
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 31 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Прокачай себе: 5 авторів, що впливають на формування особистості
      сегодня , 10:01 Прокачай себе: 5 авторів, що впливають на формування особистості
      Блог Соцмережі 233
      Думал, что Россия уже под Днепром, – страшные воспоминания бойца, вышедшего из Иловайского котла
      сегодня , 08:50 Думал, что Россия уже под Днепром, – страшные воспоминания бойца, вышедшего из Иловайского котла
      Марія Писаренко 280
      Алексей Гончарук – что нужно знать о премьер-министре Украины
      1 сентября , 23:33 Алексей Гончарук – что нужно знать о премьер-министре Украины
      24062
      Скандальна кнопка депутатів і загрозливе повернення "колишньої": топ-блоги тижня
      1 сентября , 22:00 Скандальна кнопка депутатів і загрозливе повернення "колишньої": топ-блоги тижня
      Блоги тижня 597
      Чиї будете: хто стоїть за міністрами нового уряду
      1 сентября , 20:29 Чиї будете: хто стоїть за міністрами нового уряду
      Наталя Ромашова 2807
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук