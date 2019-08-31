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      Випуск новин за 11:00: Новий гендиректор "Укроборонпрому". Офіційний візит Зеленського

      Випуск новин 16 Читать новость на русском

      У випуску новин за 31 серпня станом на 11:00 – новим гендиректором "Укроборонпрому" став колишній міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавічус. Його на посаду призначив Президент Володимир Зеленський. Володимир Зеленський сьогодні прибуває з офіційним візитом до Варшави. Його там зустріне особисто президент Республіки Анджей Дуда.

      Також у випуску:

      На Харківщині біля кордону з Росією за дивних обставин під час несення служби загинув співробітник Держприкордонслужби. 

      В останній день роботи Юрія Луценка на посаді генпрокурора ГПУ закрила кримінальне провадження проти колишнього заступника спікера Верховної Ради Ігоря Калєтніка, підозрюваного у справі "диктаторських законів" 16 січня.

      Дрогобицький міський районний суд обрав запобіжний захід двом підозрюваним у справі про обвал будинку, через що загинули восьмеро людей.

      blog_ava
      Головні новини 30 серпня: полонені не повернулись, пожежа на заводі у Львові, ДТП з Гонтаревою
      сьогодні
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      Теги: Володимир Зеленський Випуск новин Укроборонпром
      Джерело: 24 канал
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