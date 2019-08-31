Випуск новин за 11:00: Новий гендиректор "Укроборонпрому". Офіційний візит Зеленського
У випуску новин за 31 серпня станом на 11:00 – новим гендиректором "Укроборонпрому" став колишній міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавічус. Його на посаду призначив Президент Володимир Зеленський. Володимир Зеленський сьогодні прибуває з офіційним візитом до Варшави. Його там зустріне особисто президент Республіки Анджей Дуда.
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