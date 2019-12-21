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      Выпуск новостей за 11:00: Оборонный бюджет США. Столкновение лайнеров в Мексике

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 21 декабря по состоянию на 11:00 – Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США. Документ обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

      Также в выпуске:

      В Киеве произошел масштабный пожар в многоэтажке. В результате, двое погибших и четверо пострадавших, среди них – трое детей.

      В Одессе после пожара в колледже уволили руководство ГСЧС.

      Боевики используют лазерное оружие против украинских военных на Донбассе.

      Украина и Россия договорились о продлении транзита газа в ЕС еще на 5 лет.

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      Теги: Мексика Новости США Выпуск новостей
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