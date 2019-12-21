Выпуск новостей за 11:00: Оборонный бюджет США. Столкновение лайнеров в Мексике
В выпуске новостей за 21 декабря по состоянию на 11:00 – Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США. Документ обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
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