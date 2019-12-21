Випуск новин за 11:00: Оборонний бюджет США. Зіткнення лайнерів у Мексиці
У випуску новин за 21 грудня станом на 11:00 – Дональд Трамп підписав оборонний бюджет США. Документ зобов'язує адміністрацію ввести санкції щодо російських газопроводів "Північний потік – 2" та "Турецький потік".
Також у випуску:
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