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      Випуск новин за 11:00: Оборонний бюджет США. Зіткнення лайнерів у Мексиці

      Випуск новин 9 Читать новость на русском

      У випуску новин за 21 грудня станом на 11:00 – Дональд Трамп підписав оборонний бюджет США. Документ зобов'язує адміністрацію ввести санкції щодо російських газопроводів "Північний потік – 2" та "Турецький потік".

      Також у випуску:

      У Києві сталась масштабна пожежа у багатоповерхівці. В результаті, двоє загиблих та четверо постраждалих, серед них – троє дітей.

      В Одесі після пожежі в коледжі звліьнили керівництво ДСНС.

      Бойовики використовують лазерну зброю проти українських армійців на Донбасі. 

      Україна та Росія домовились про продовження транзиту газу у ЄС ще на 5 років.

      Російські ЗМІ до стрілянини у Москві додали "український акцент"
      сьогодні
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      Теги: Випуск новин Новини США Мексика
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