Выпуск новостей за 11:00: Обострение на фронте. Трамп ввел режим стихийного бедствия

В выпуске новостей за 12 апреля по состоянию на 11:00 – вчера трое наших военнослужащих были ранены. Боевики стреляют по нашим позициям теперь не только из запрещенных Минском минометов , но и тяжелой артиллерии. Накануне Дональд Трамп объявил режим стихийного бедствия в штате Вайоминг. Он стал последним, где ввели этот режим. Впервые в истории страны все штаты находятся в чрезвычайном режиме.

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