Выпуск новостей за 11:00: Обострение на фронте. Трамп ввел режим стихийного бедствия
В выпуске новостей за 12 апреля по состоянию на 11:00 – вчера трое наших военнослужащих были ранены. Боевики стреляют по нашим позициям теперь не только из запрещенных Минском минометов , но и тяжелой артиллерии. Накануне Дональд Трамп объявил режим стихийного бедствия в штате Вайоминг. Он стал последним, где ввели этот режим. Впервые в истории страны все штаты находятся в чрезвычайном режиме.
Также в выпуске:
Христиане восточного обряда сегодня празднуют Вербное воскресенье. Дзидзьо записал известную композицию "Боже великий, единый, нам Украину храни".
Еще со вчерашнего дня и до 6 утра понедельника граждан просят сидеть дома. Речь идет о жителях Киевщины, Волыни, Буковины, Закарпатья, Львовщины и Прикарпатья.
"Я обязан врачам своей жизнью!" Так британский премьер Борис Джонсон поблагодарил медперсонал лондонского госпиталя Святого Томаса за лечение от коронавируса.
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