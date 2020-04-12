11:38
12 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Выпуск новостей за 11:00: Обострение на фронте. Трамп ввел режим стихийного бедствия

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 12 апреля по состоянию на 11:00 – вчера трое наших военнослужащих были ранены. Боевики стреляют по нашим позициям теперь не только из запрещенных Минском минометов , но и тяжелой артиллерии. Накануне Дональд Трамп объявил режим стихийного бедствия в штате Вайоминг. Он стал последним, где ввели этот режим. Впервые в истории страны все штаты находятся в чрезвычайном режиме.

      Также в выпуске:

      Христиане восточного обряда сегодня празднуют Вербное воскресенье. Дзидзьо записал известную композицию "Боже великий, единый, нам Украину храни".

      Еще со вчерашнего дня и до 6 утра понедельника граждан просят сидеть дома. Речь идет о жителях Киевщины, Волыни, Буковины, Закарпатья, Львовщины и Прикарпатья.

      "Я обязан врачам своей жизнью!" Так британский премьер Борис Джонсон поблагодарил медперсонал лондонского госпиталя Святого Томаса за лечение от коронавируса.

       

      Теги: Коронавирус COVID-19 Война на Донбассе Новости США Выпуск новостей
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 06:28 Длинные очереди "скорых" в Москве: люди жалуются, медики разводят руками, власть молчит
      Новини світу 23653
      сегодня , 07:00 Вербное воскресенье: как украинцам праздновать в условиях карантина
      Новини України 13737
      сегодня , 08:40 Морги полные гробов: почему люди должны видеть последствия коронавируса
      Блоги 3896
      сегодня , 11:02 Что нельзя делать на Вербное воскресенье: приметы и запреты
      Традиції 44796
      сегодня , 09:30 Картинки с Вербным воскресеньем 2020: лучшая подборка
      Традиції 11764
      сегодня , 07:40 Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
      Лікування 76434
      сегодня , 09:13 Чернобыльская зона пылает уже девятый день: последние новости и видео
      Новини України 53226
      сегодня , 05:30 Коронавирус в США: Трамп ввел режим катастрофы во всех штатах впервые в истории страны
      Лікування 36712
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      11 апреля , 20:30 Иллюзия безопасности: как я понимаю действия власти
      Зоя Казанжи
      11 апреля , 19:00 Что разрушает планы на будущее?
      Наталія Кадя