Випуск новин за 11:00: Загострення на фронті. Трамп запровадив режим катастрофи

У випуску новин за 12 квітня станом на 11:00 – за вчора троє наших військових отримали поранення. Бойовики гатять по нашим позиціям тепер не лише забороненим Мінськом мінометним вогнем, але й важкою артилеріє. Напередодні Дональд Трамп оголосив режим стихійного лиха у штаті Вайомінг. Він став останнім, де запровадили цей режим. Вперше в історії країни всі штати перебувають у надзвичайному режимі.

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