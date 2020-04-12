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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 11:00: Загострення на фронті. Трамп запровадив режим катастрофи

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 12 квітня станом на 11:00 – за вчора троє наших військових отримали поранення. Бойовики гатять по нашим позиціям тепер не лише забороненим Мінськом мінометним вогнем, але й важкою артилеріє. Напередодні Дональд Трамп оголосив режим стихійного лиха у штаті Вайомінг. Він став останнім, де запровадили цей режим. Вперше в історії країни всі штати перебувають у надзвичайному режимі.

      Також у випуску:

      Християни Східного обряду сьогодні святкують Вербну неділю. Дзідзьо записав відому композицію "Боже великий, єдиний, нам Україну храни".

      Ще від учорашнього дня і до 6 ранку понеділка громадян просять сидіти вдома. Йдеться про жителів Київщини, Волині, Буковини, Закарпаття, Львівщини та Прикарпаття.

      "Я зобов'язаний лікарям своїм життям!" Так британський прем'єр Борис Джонсонподякував медперсоналу лондонського госпіталю Святого Томаса за лікування від коронавірусу.

       

      Теги: Війна на Донбасі Новини США Коронавірус COVID-19 Випуск новин
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