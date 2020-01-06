Выпуск новостей за 11:00: Обострение на передовой. США и Ирак угрожают войной

В выпуске новостей за 6 января по состоянию на 11:00 – на передовой снова неспокойно – двое военных погибли и один получил ранения. Напряжение между США и Ираном растет. Тегеран заявил о выходе из ядерного соглашения, заключенного в 2015 году.

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