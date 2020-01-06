Випуск новин за 11:00: Загострення на передовій. США та Ірак погрожують війною

У випуску новин за 6 січня станом на 11:00 – на передовій знову неспокійно – двоє військових загинуло та один отримав поранення. Напруга між США та Іраном зростає. Тегеран заявив про вихід з ядерної угоди, укладеної у 2015 році.

Також у випуску: В уражених пожежами районах Австралії радіють приходу опадів. У США в страшній ДТП зіштовхнулись вантажівки, туристичний автобус і легкові автомобілі. В результаті загинули п'ятеро людей, ще щонайменше 60 осіб отримали поранення. За дві красиві купюри росіянин хотів потрапити в Україну, але потрапив до поліції. Та отримав 3 роки заборони в’їзду в Україну.