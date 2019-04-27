Выпуск новостей за 11:00: Обстрелы на фронте. Европа отказывается от нефти РФ

В выпуске новостей за 27 апреля по состоянию на 11:00 – за прошедшие сутки российские наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня, из них девять раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов. Европа отказывается от российских углеводородов – нефтепровод "Дружба" перекрыли на неопределенный срок.

Также в выпуске: На оккупированной части Луганщины ОБСЕ обнаружили более полусотни танков, а также тяжелую бронированную технику, "Грады" и зенитно-ракетное вооружение. В США осудили решение Владимира Путина выдавать паспорта РФ жителям Донбасса. 13 тел достали из-под завалов шахты на оккупированной Луганщине. Еще одно тело пока остается под землей. В школах столицы Украины вводят шведские столы.

Источник: 24 канал