Выпуск новостей за 11:00: Обстрелы на фронте. Европа отказывается от нефти РФ
В выпуске новостей за 27 апреля по состоянию на 11:00 – за прошедшие сутки российские наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня, из них девять раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов. Европа отказывается от российских углеводородов – нефтепровод "Дружба" перекрыли на неопределенный срок.
Также в выпуске:
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В США осудили решение Владимира Путина выдавать паспорта РФ жителям Донбасса.
13 тел достали из-под завалов шахты на оккупированной Луганщине. Еще одно тело пока остается под землей.
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Источник: 24 канал
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