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      МОВНЕ ПИТАННЯ ЧОРНОБИЛЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ООН
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      МОВНЕ ПИТАННЯ ЧОРНОБИЛЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ООН

      Випуск новин за 11:00: Обстріли на фронті. Європа відмовляється від нафти РФ

      Випуск новин 37 Читать новость на русском

      У випуску новин за 27 квітня станом на 11:00 – минулої доби російські найманці 23 рази порушили режим припинення вогню, з них дев'ять разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів. Європа відмовляється від російських вуглеводнів – нафтопровід "Дружба" перекрили на невизначений термін.

      Також у випуску:

      На окупованій частині Луганщини ОБСЄ виявили понад півсотні танків, а також важку броньовану техніку, "Гради" та зенітно-ракетне озброєння.

      У США засудили рішення Володимира Путіна видавати паспорти РФ жителям Донбасу.

      13 тіл дістали з-під завалів шахти на окупованій Луганщині. Ще одне тіло наразі залишається під землею.

      У школах столиці України запроваджують шведські столи.

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      Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Нафта
      Джерело: 24 канал
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