Выпуск новостей за 11:00: Обвал дома в Стамбуле. Ранен военный на фронте
В выпуске новостей за 15 февраля по состоянию на 11:00 – в Стамбуле обвалился жилой дом. Недавно многоэтажку признали непригодной для проживания и всех людей отселили в безопасное место. За минувшие сутки из-за вражеских обстрелов один наш военный получил ранения. По данным штаба ООС, российские наемники 13 раз открывали огонь по нашим позициям.
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