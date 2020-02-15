Выпуск новостей за 11:00: Обвал дома в Стамбуле. Ранен военный на фронте

В выпуске новостей за 15 февраля по состоянию на 11:00 – в Стамбуле обвалился жилой дом. Недавно многоэтажку признали непригодной для проживания и всех людей отселили в безопасное место. За минувшие сутки из-за вражеских обстрелов один наш военный получил ранения. По данным штаба ООС, российские наемники 13 раз открывали огонь по нашим позициям.

Также в выпуске: Владимир Зеленский провел переговоры с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой на полях Мюнхенской конференции по безопасности. На Гаити 15 детей погибли в полулегальном детском доме. В Карпатах чрезвычайники спасли пятерых туристов, которые заблудились в высокогорье.