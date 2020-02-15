Випуск новин за 11:00: Обвал будинку в Стамбулі. Поранений військовий на фронті

У випуску новин за 15 лютого станом на 11:00 – у Стамбулі обвалився житловий будинок. Нещодавно багатоповерхівку визнали непридатною для проживання і всіх людей відселили у безпечне місце. За минулу добу через ворожі обстріли один наш військовий отримав поранення. За даними штабу ООС, російські найманці 13 разів відкривали вогонь по наших позиціях.

Також у випуску: Володимир Зеленський провів переговори з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою на полях Мюнхенської безпекової конференції. На Гаїті 15 дітей загинули у напівлегальному дитячому будинку. У Карпатах надзвичайники врятували п'ятьох туристів, які заблукали у високогір'ї.