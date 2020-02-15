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      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ КОРОНАВІРУС 2020 АНДРІЙ ЄРМАК
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      Випуск новин за 11:00: Обвал будинку в Стамбулі. Поранений військовий на фронті

      Випуск новин

      У випуску новин за 15 лютого станом на 11:00 – у Стамбулі обвалився житловий будинок. Нещодавно багатоповерхівку визнали непридатною для проживання і всіх людей відселили у безпечне місце. За минулу добу через ворожі обстріли один наш військовий отримав поранення. За даними штабу ООС, російські найманці 13 разів відкривали вогонь по наших позиціях.

      Також у випуску:

      Володимир Зеленський провів переговори з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою на полях Мюнхенської безпекової конференції.

      На Гаїті 15 дітей загинули у напівлегальному дитячому будинку. 

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      Теги: Новини Туреччини Випуск новин
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