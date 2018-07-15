Выпуск новостей за 11:00: Одесский кинофестиваль. Израиль и Хамас объявили перемирие

В выпуске новостей за 15 июля по состоянию на 11:00 – 13 июля в Одессе начался девятый кинофестиваль, в этом году фестиваль поддерживает узника Кремля Олега Сенцова. Власти Израиля и руководство исламистского движения ХАМАС договорились о перемирии.

Также в выпуске: На Востоке Украины обстрелы не прекращаются, враг ведет огонь из минометов. В Харькове водитель влетел в коляску с 5-месячным ребенком. В Хмельницком в ДТП попал рейсовый автобус.