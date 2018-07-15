Выпуск новостей за 11:00: Одесский кинофестиваль. Израиль и Хамас объявили перемирие
В выпуске новостей за 15 июля по состоянию на 11:00 – 13 июля в Одессе начался девятый кинофестиваль, в этом году фестиваль поддерживает узника Кремля Олега Сенцова. Власти Израиля и руководство исламистского движения ХАМАС договорились о перемирии.
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Источник: 24 канал
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