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Випуск новин за 11:00: Одеський кінофестиваль. Ізраїль та ХАМАС оголосили перемир'я

Випуск новин 12 Читать новость на русском

У випуску новин за 15 липня станом на 11:00 – 13 липня в Одесі розпочався дев'ятий кінофестиваль, цього року фестиваль підтримує бранця Кремля Олега Сенцова. Влада Ізраїлю та керівництво ісламістського руху ХАМАС домовилися про перемир'я.

Також у випуску:

На Сході України обстріли не припиняються, ворог гатить з мінометів.

У Харкові водій влетів у візочок з 5-місячною дитиною.

В Хмельницькому в ДТП потрапив рейсовий автобус.

Теги: Випуск новин Кіно Перемир'я
Джерело: 24 канал
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