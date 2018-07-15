Випуск новин за 11:00: Одеський кінофестиваль. Ізраїль та ХАМАС оголосили перемир'я
У випуску новин за 15 липня станом на 11:00 – 13 липня в Одесі розпочався дев'ятий кінофестиваль, цього року фестиваль підтримує бранця Кремля Олега Сенцова. Влада Ізраїлю та керівництво ісламістського руху ХАМАС домовилися про перемир'я.
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Джерело: 24 канал
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