Выпуск новостей за 11:00: Ослабление карантина в Мукачево. Чартерные рейсы для работников

В выпуске новостей за 2 мая по состоянию на 11:00 – решение об ослаблении карантина приняла городская власть Мукачево на Закарпатье. Уже с понедельника в городе планируют открыть торговые центры и парки. Страны Европейского Союза готовы организовывать чартерные рейсы для украинских гастарбайтеров, только чтобы уменьшить нехватку рабочей силы.

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