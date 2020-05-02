Выпуск новостей за 11:00: Ослабление карантина в Мукачево. Чартерные рейсы для работников
В выпуске новостей за 2 мая по состоянию на 11:00 – решение об ослаблении карантина приняла городская власть Мукачево на Закарпатье. Уже с понедельника в городе планируют открыть торговые центры и парки. Страны Европейского Союза готовы организовывать чартерные рейсы для украинских гастарбайтеров, только чтобы уменьшить нехватку рабочей силы.
Также в выпуске новостей на 24 канале:
Более 1500 правоохранителей патрулируют улицы Одессы сегодня. Такой усиленный надзор связан с годовщиной беспорядков, которые произошли в городе в 2014 году.
В Нацбанке подсчитали убытки из-за прекращения переводов от гастарбайтеров со всего мира.
Президент США Дональд Трамп выбрал нового посла США в Украине. Им станет генерал-лейтенант в отставке Кот Дейтон.
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