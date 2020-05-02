Випуск новин за 11:00: Послаблення карантину у Мукачеві. Чартерні рейси для заробітчан

У випуску новин за 2 травня станом на 11:00 – рішення про послаблення карантину ухвалила міська влада Мукачева, що на Закарпатті. Вже з понеділка у місті планують відкрити торгові центри та парки. Країни Європейського Союзу готові організовувати чартерні рейси для українських заробітчан, аби лише зменшити брак робочої сили.

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У Нацбанку підрахували збитки через припинення переказів від заробітчан з усього світу.

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