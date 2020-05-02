Випуск новин за 11:00: Послаблення карантину у Мукачеві. Чартерні рейси для заробітчан
У випуску новин за 2 травня станом на 11:00 – рішення про послаблення карантину ухвалила міська влада Мукачева, що на Закарпатті. Вже з понеділка у місті планують відкрити торгові центри та парки. Країни Європейського Союзу готові організовувати чартерні рейси для українських заробітчан, аби лише зменшити брак робочої сили.
Також у випуску новин на 24 каналі:
Понад 1500 правоохоронців патрулюють вулиці Одеси сьогодні. Такий посилений нагляд пов'язаний з річницею заворушень, які сталися у місті у 2014 році.
У Нацбанку підрахували збитки через припинення переказів від заробітчан з усього світу.
Президент США Дональд Трамп обрав нового посла США в Україні. Ним стане генерал-лейтенант у відставці Кіт Дейтон.
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