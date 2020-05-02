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      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Випуск новин за 11:00: Послаблення карантину у Мукачеві. Чартерні рейси для заробітчан

      Випуск новин -

      У випуску новин за 2 травня станом на 11:00 – рішення про послаблення карантину ухвалила міська влада Мукачева, що на Закарпатті. Вже з понеділка у місті планують відкрити торгові центри та парки. Країни Європейського Союзу готові організовувати чартерні рейси для українських заробітчан, аби лише зменшити брак робочої сили.

      Також у випуску новин на 24 каналі:

      Понад 1500 правоохоронців патрулюють вулиці Одеси сьогодні. Такий посилений нагляд пов'язаний з річницею заворушень, які сталися у місті у 2014 році.

      У Нацбанку підрахували збитки через припинення переказів від заробітчан з усього світу.

      Президент США Дональд Трамп обрав нового посла США в Україні. Ним стане генерал-лейтенант у відставці Кіт Дейтон.

      Теги: Європа Новини Закарпаття Випуск новин
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