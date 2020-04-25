11:42
25 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Выпуск новостей за 11:00: Отношения Украины и Грузии. Пожары на Житомирщине

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 25 апреля по состоянию на 11:00 – вероятное назначение Саакашвили может привести к дипломатическому скандалу. Потому Грузия уже угрожает отозвать из Украины своего посла Теймураза Шарашенидзе. Об этом заявил премьер страны Георгий Гахария. На Житомирщине новый пожар охватил 200 гектаров леса Поясковского лесничества. Пожарные уже третьи сутки борются с огнем.

      Также в выпуске:

      Еще 181 человек выздоровел от коронавируса в Украине на протяжении прошлых суток. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

      Украина будет выходить из карантина в пять этапов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале премьер Денис Шмыгаль.

      Двое украинских военных получили ранения на передовой за прошедшие сутки.

      Теги: Пожар Новости Грузии Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Годовщина президентства Зеленского и возвращение Саакашвили – итоги программы "Голобородько"
      сегодня , 11:30 Годовщина президентства Зеленского и возвращение Саакашвили – итоги программы "Голобородько"
      Антон Голобородько
      Как дезинфицировать одежду с прогулки и нужно ли это вообще: интервью с инфекционистом
      сегодня , 07:15 Как дезинфицировать одежду с прогулки и нужно ли это вообще: интервью с инфекционистом
      Андрій Костюк