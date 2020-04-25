Выпуск новостей за 11:00: Отношения Украины и Грузии. Пожары на Житомирщине
В выпуске новостей за 25 апреля по состоянию на 11:00 – вероятное назначение Саакашвили может привести к дипломатическому скандалу. Потому Грузия уже угрожает отозвать из Украины своего посла Теймураза Шарашенидзе. Об этом заявил премьер страны Георгий Гахария. На Житомирщине новый пожар охватил 200 гектаров леса Поясковского лесничества. Пожарные уже третьи сутки борются с огнем.
Также в выпуске:
Еще 181 человек выздоровел от коронавируса в Украине на протяжении прошлых суток. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
Украина будет выходить из карантина в пять этапов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале премьер Денис Шмыгаль.
Двое украинских военных получили ранения на передовой за прошедшие сутки.
Комментарии
Читайте также
сегодня , 09:43 Пожар в Житомирской области: все огненные очаги локализированы – карта, фото и видео
powered by lun.ua
Выбор редакции
Предложения партнеров
Комментарии
-
Посткоронавирусное похмелье, или Вспомним мир после бубонной чумы12:00
-
Хаос и паника: как дезинформация влияет на людей и что с этим делать12:00
-
Исследования показали существенные преимущества в воспитании детей одинокими матерями: детали11:57
-
блогПосткоронавирусное похмелье, или Вспомним мир после бубонной чумы
Предложения партнеров