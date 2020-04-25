Выпуск новостей за 11:00: Отношения Украины и Грузии. Пожары на Житомирщине

В выпуске новостей за 25 апреля по состоянию на 11:00 – вероятное назначение Саакашвили может привести к дипломатическому скандалу. Потому Грузия уже угрожает отозвать из Украины своего посла Теймураза Шарашенидзе. Об этом заявил премьер страны Георгий Гахария. На Житомирщине новый пожар охватил 200 гектаров леса Поясковского лесничества. Пожарные уже третьи сутки борются с огнем.

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Двое украинских военных получили ранения на передовой за прошедшие сутки.