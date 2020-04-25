Випуск новин за 11:00: Відносини України та Грузії. Пожежі на Житомирщині

У випуску новин за 25 квітня станом на 11:00 – ймовірне призначення Саакашвілі може призвести до дипломатичного скандалу. Бо Грузія вже погрожує відкликати з України свого посла Теймураза ШарашенІдзе. Про це заявив прем'єр країни Георгій Гахарія. На Житомирщині нова пожежа охопила 200 гектарів лісу ПояскІвського лісництва. Пожежники вже третю добу борються з вогнем.

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Ще 181 людина одужала від коронавірусу в Україні впродовж минулої доби. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

Україна буде виходити з карантину у п"ять етапів. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі прем'єр Денис Шмигаль.

Двоє українських військових отримали поранення на передовій минулої доби.