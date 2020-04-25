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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 11:00: Відносини України та Грузії. Пожежі на Житомирщині

      Випуск новин -

      У випуску новин за 25 квітня станом на 11:00 – ймовірне призначення Саакашвілі може призвести до дипломатичного скандалу. Бо Грузія вже погрожує відкликати з України свого посла Теймураза ШарашенІдзе. Про це заявив прем'єр країни Георгій Гахарія. На Житомирщині нова пожежа охопила 200 гектарів лісу ПояскІвського лісництва. Пожежники вже третю добу борються з вогнем.

      Також у випуску:

      Ще 181 людина одужала від коронавірусу в Україні впродовж минулої доби. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

      Україна буде виходити з карантину у п"ять етапів. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі прем'єр Денис Шмигаль.

      Двоє українських військових отримали поранення на передовій минулої доби.

      Теги: Пожежа Новини Грузії Випуск новин
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