Выпуск новостей за 11:00: Пасха в Киеве. Снижение количества смертей в Италии
В выпуске новостей за 19 апреля по состоянию на 11:00 – журналистка 24 канала рассказала, как киевляне отмечают Пасху и пошли ли в храмы святить корзины. В Италии зафиксировали снижение количества умерших от COVID-19, а также уменьшение числа инфицированных в реанимациях.
Также в выпуске:
Сегодня в Израиле ослабляют карантинные ограничения.
В Государственной пограничной службе выявили 4 случая заболевания COVID-19.
В Тернопольской области полиция зафиксировала нарушение карантина в Почаевской лавре.
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