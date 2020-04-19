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      ПАСХА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      ПАСХА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Выпуск новостей за 11:00: Пасха в Киеве. Снижение количества смертей в Италии

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 19 апреля по состоянию на 11:00 – журналистка 24 канала рассказала, как киевляне отмечают Пасху и пошли ли в храмы святить корзины. В Италии зафиксировали снижение количества умерших от COVID-19, а также уменьшение числа инфицированных в реанимациях.

      Также в выпуске:

      Сегодня в Израиле ослабляют карантинные ограничения.

      В Государственной пограничной службе выявили 4 случая заболевания COVID-19.

      В Тернопольской области полиция зафиксировала нарушение карантина в Почаевской лавре.

      Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Пасха Выпуск новостей
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