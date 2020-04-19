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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 11:00: Великдень у Києві. Падіння кількості смертей в Італії

      Випуск новин -

      У випуску новин за 19 квітня станом на 11:00 – журналістка 24 каналу розповіла, як кияни відзначають Великдень і чи пішли до храмім святити кошики. В Італії зафіксували падіння кількості померлих від COVID-19, а також зменшення числа інфікованих у реанімаціях.

      Також у випуску:

      Від сьогодні в Ізраїлі послаблюють карантинні обмеження.

      У Державній прикордонній службі виявили 4 випадки завхорювання на COVID-19.

      В Тернопольскій області поліція зафіксувала порушення карантину в Почаеївській лаврі.

      Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Великдень Випуск новин
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