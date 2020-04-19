Випуск новин за 11:00: Великдень у Києві. Падіння кількості смертей в Італії
У випуску новин за 19 квітня станом на 11:00 – журналістка 24 каналу розповіла, як кияни відзначають Великдень і чи пішли до храмім святити кошики. В Італії зафіксували падіння кількості померлих від COVID-19, а також зменшення числа інфікованих у реанімаціях.
Також у випуску:
Від сьогодні в Ізраїлі послаблюють карантинні обмеження.
У Державній прикордонній службі виявили 4 випадки завхорювання на COVID-19.
В Тернопольскій області поліція зафіксувала порушення карантину в Почаеївській лаврі.
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