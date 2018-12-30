Выпуск новостей за 11:00: Письма политзаключенных. Товары РФ в Украине
В выпуске новостей за 30 декабря по состоянию на 11:00 – политзаключенные Олег Сенцов, Николай Карпюк и Игорь Кияшко получили письма от родных, друзей и простых украинцев в СИЗО России. Журналисты 24 канала узнали, можно ли в Украине приобрести недозволенную продукцию из РФ.
Также в выпуске:
Только за первые сутки режима тишины враг шесть раз обстрелял позиции украинских военных.
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко знает фамилию убийцы Екатерины Гандзюк.
Журналисты из России приравняли Захарченко с Кобзоном к Маккейну и Хокингу.
В Венесуэле одновременно столкнулось 13 авто, много пострадавших.
Источник: 24 канал
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