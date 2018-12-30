Выпуск новостей за 11:00: Письма политзаключенных. Товары РФ в Украине

В выпуске новостей за 30 декабря по состоянию на 11:00 – политзаключенные Олег Сенцов, Николай Карпюк и Игорь Кияшко получили письма от родных, друзей и простых украинцев в СИЗО России. Журналисты 24 канала узнали, можно ли в Украине приобрести недозволенную продукцию из РФ.

Также в выпуске: Только за первые сутки режима тишины враг шесть раз обстрелял позиции украинских военных. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко знает фамилию убийцы Екатерины Гандзюк. Журналисты из России приравняли Захарченко с Кобзоном к Маккейну и Хокингу. В Венесуэле одновременно столкнулось 13 авто, много пострадавших.