Випуск новин за 11:00: Листи для політв'язнів. Товари РФ в Україні

У випуску новин за 30 грудня станом на 11:00 – політв'язні Олег Сенцов, Микола Карпюк і Ігор Кияшко отримали листи від рідних, друзів і простих українців у СІЗО Росії. Журналісти 24 каналу дізналися, чи можна в Україні придбати недозволену продукцію з РФ.

Також у випуску: Лише за першу добу режиму тиші ворог шість разів обстріляв позиції українських військових. Генеральний прокурор України Юрій Луценко знає прізвище вбивці Катерини Гандзюк. Журналісти з Росії прирівняли Захарченка з Кобзоном до Маккейна та Хокінга. У Венесуелі одночасно зіштовхнулися 13 авто, багато постраждалих.