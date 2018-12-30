Випуск новин за 11:00: Листи для політв'язнів. Товари РФ в Україні
У випуску новин за 30 грудня станом на 11:00 – політв'язні Олег Сенцов, Микола Карпюк і Ігор Кияшко отримали листи від рідних, друзів і простих українців у СІЗО Росії. Журналісти 24 каналу дізналися, чи можна в Україні придбати недозволену продукцію з РФ.
Також у випуску:
Лише за першу добу режиму тиші ворог шість разів обстріляв позиції українських військових.
Генеральний прокурор України Юрій Луценко знає прізвище вбивці Катерини Гандзюк.
Журналісти з Росії прирівняли Захарченка з Кобзоном до Маккейна та Хокінга.
У Венесуелі одночасно зіштовхнулися 13 авто, багато постраждалих.
Джерело: 24 канал
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