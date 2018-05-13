Выпуск новостей за 11:00: Победа Ломаченко. Нападение на людей в центре Парижа
В выпуске новостей за 13 мая по состоянию на 11:00 – Ломаченко стал новым чемпионом мира по версии WBO во втором полулегком весе. Ломаченко дрался против чемпиона мира по версии WBA в легком весе венесуэльца Хорхе Линареса. В центре Парижа неизвестный с ножом набросился на прохожих. Известно о как минимум двух погибших вместе с нападавшим и многих раненых.
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Источник: 24 Канал
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