Выпуск новостей за 11:00: Победа Ломаченко. Нападение на людей в центре Парижа

В выпуске новостей за 13 мая по состоянию на 11:00 – Ломаченко стал новым чемпионом мира по версии WBO во втором полулегком весе. Ломаченко дрался против чемпиона мира по версии WBA в легком весе венесуэльца Хорхе Линареса. В центре Парижа неизвестный с ножом набросился на прохожих. Известно о как минимум двух погибших вместе с нападавшим и многих раненых.

Также в выпуске: Бердянских рыбаков задержали российские пограничники. Конкурс "Евровидение" выиграла представительница Израиля Нетта Барзилай. На Прикарпатье стартовал праздник кузнецов.