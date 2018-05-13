Випуск новин за 11:00: Перемога Ломаченка. Напад на людей в центрі Парижа

У випуску новин за 13 травня станом на 11:00 – Ломаченко став новим чемпіоном світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі. Ломаченко бився проти чемпіона світу за версією WBA в легкій вазі венесуельця Хорхе Лінареса. У центрі Парижа невідомий з ножем накинувся на перехожих. Відомо про щонайменше двох загиблих разом з нападником та багатьох поранених.

Також у випуску: Бердянських рибалок затримали російські прикордонники. Конкурс Євробачення виграла представниця Ізраїлю Нетта Барзілай. На Прикарпатті стартувало свято ковалів.