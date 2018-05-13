Випуск новин за 11:00: Перемога Ломаченка. Напад на людей в центрі Парижа
У випуску новин за 13 травня станом на 11:00 – Ломаченко став новим чемпіоном світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі. Ломаченко бився проти чемпіона світу за версією WBA в легкій вазі венесуельця Хорхе Лінареса. У центрі Парижа невідомий з ножем накинувся на перехожих. Відомо про щонайменше двох загиблих разом з нападником та багатьох поранених.
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Джерело: 24 Канал
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