Выпуск новостей за 11:00: Победы на "Играх непобежденных". Первый снег в Крыму
В выпуске новостей за 27 октября по состоянию на 11:00 – украинская сборная на "Играх непобежденных" в Сиднее завоевала 20 медалей. В горах оккупированного Россией Крыма выпал первый снег, так, снегом покрыта одна из самых живописных вершин Крыма – гора Ай-Петри.
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Источник: 24 канал
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