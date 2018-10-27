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      Выпуск новостей за 11:00: Победы на "Играх непобежденных". Первый снег в Крыму

      Выпуск новостей 20 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 27 октября по состоянию на 11:00 – украинская сборная на "Играх непобежденных" в Сиднее завоевала 20 медалей. В горах оккупированного Россией Крыма выпал первый снег, так, снегом покрыта одна из самых живописных вершин Крыма – гора Ай-Петри.

      Также в выпуске:

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      В столице Украины женщина въехала в маршрутку и скрылась с места ДТП.

      Теги: Аннексия Крыма Выпуск новостей Игры непокоренных
      Источник: 24 канал
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