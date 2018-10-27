Выпуск новостей за 11:00: Победы на "Играх непобежденных". Первый снег в Крыму

В выпуске новостей за 27 октября по состоянию на 11:00 – украинская сборная на "Играх непобежденных" в Сиднее завоевала 20 медалей. В горах оккупированного Россией Крыма выпал первый снег, так, снегом покрыта одна из самых живописных вершин Крыма – гора Ай-Петри.

Также в выпуске: В зоне ООС ранены двое украинских солдат, боевики били из стрелкового оружия. Пользователи соцсетей собрали для инвалида деньги на смартфон и воплотили его мечту. В столице Украины женщина въехала в маршрутку и скрылась с места ДТП.