Випуск новин за 11:00: Перемоги на "Іграх нескорених". Перший сніг у Криму

У випуску новин за 27 жовтня станом на 11:00 – українська збірна на "Іграх нескорених" у Сіднеї завоювала 20 медалей. У горах окупованого Росією Криму випав перший сніг, так, снігом вкрита одна з наймальовничіших вершин Криму – гора Ай-Петрі.

Також у випуску: У зоні ООС поранено двох українських солдатів, бойовики гатили зі стрілецької зброї. Користувачі соцмереж зібрали для інваліда гроші на смартфон та втілили його мрію. У столиці України жінка в'їхала в маршрутку та втекла з місця ДТП.