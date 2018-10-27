Випуск новин за 11:00: Перемоги на "Іграх нескорених". Перший сніг у Криму
У випуску новин за 27 жовтня станом на 11:00 – українська збірна на "Іграх нескорених" у Сіднеї завоювала 20 медалей. У горах окупованого Росією Криму випав перший сніг, так, снігом вкрита одна з наймальовничіших вершин Криму – гора Ай-Петрі.
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Джерело: 24 канал
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