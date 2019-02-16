Выпуск новостей за 11:00: Помощь от США. Новый радиокомплекс
В выпуске новостей за 16 февраля по состоянию на 11:00 – Президент США Дональд Трамп подписал одобренный Конгрессом пакет законов, который существенно увеличивает помощь Украине на 2019 год – почти до 700 миллионов долларов. В учебном центре "Десна" на Черниговщине, военные испытали новый радиокомплекс.
Также в выпуске:
По меньшей мере пять человек погибли в результате стрельбы в американском городе Аврора штат Иллинойс.
Спецпрокурор США Роберт Мюллер рекомендует от 19 до 24 лет тюремного заключения для экс-главы предвыборного штаба президента Дональда Трампа Пола Манафорта.
Сутки на фронте прошли сложно, вследствие обстрелов погиб один из наших защитников, еще двое получили ранения.
Источник: 24 канал
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