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      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 11:00: Допомога від США. Новий радіокомплекс

      Випуск новин 19 Читать новость на русском

      У випуску новин за 16 лютого станом на 11:00 – президент США Дональд Трамп підписав схвалений Конгресом пакет законів, який суттєво збільшує допомогу Україні на 2019 рік – майже до 700 мільйонів доларів. У навчальному центрі "Десна", що на Чернігівщині, військові випробували новий радіокомплекс.

      Також у випуску: 

      Щонайменше п'ять людей загинули внаслідок стрілянини в американському місті Аврора штат Іллінойс.

      Спецпрокурор США Роберт Мюллер рекомендує від 19 до 24 років тюремного ув'язнення для екс-глави передвиборного штабу президента Дональда Трампа Пола Манафорта.

      Доба на фронті минула складно, внаслідок обстрілів загинув один із наших захисників, ще двоє отримали поранення.

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      Теги: Гроші Новини США Випуск новин Війна на Донбасі Новини Чернігова
      Джерело: 24 канал
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