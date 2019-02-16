Випуск новин за 11:00: Допомога від США. Новий радіокомплекс

У випуску новин за 16 лютого станом на 11:00 – президент США Дональд Трамп підписав схвалений Конгресом пакет законів, який суттєво збільшує допомогу Україні на 2019 рік – майже до 700 мільйонів доларів. У навчальному центрі "Десна", що на Чернігівщині, військові випробували новий радіокомплекс.

Також у випуску: Щонайменше п'ять людей загинули внаслідок стрілянини в американському місті Аврора штат Іллінойс. Спецпрокурор США Роберт Мюллер рекомендує від 19 до 24 років тюремного ув'язнення для екс-глави передвиборного штабу президента Дональда Трампа Пола Манафорта. Доба на фронті минула складно, внаслідок обстрілів загинув один із наших захисників, ще двоє отримали поранення.