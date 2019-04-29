Выпуск новостей за 11:00: Послание от Варфоломея. Сход лавины в Швейцарии
В выпуске новостей за 29 апреля по состоянию на 11:00 – во время пасхального богослужения в Стамбуле послание Вселенского патриарха Варфоломея впервые прозвучало на украинском языке. В Швейцарских Альпах снежная волна застала врасплох четырех немецких лыжников. Путешественников искали больше суток, спасти их не удалось.
Также в выпуске:
В американском Балтиморе неизвестный расстрелял людей прямо во дворе баптистской церкви.
Украинскому политзаключенному Эдему Бекирову грозит диабетическая кома.
На Волыни стартовала весьма необычная вакцинация диких животных: препарат просто разбрасывают с самолетов по всей территории области.
Спасатели напомнили о правилах безопасности на пикниках во время майских праздников.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии