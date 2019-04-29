12:14
29 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Главный эколог страны Медведев. Путину нашли преемника
      Вєсті Кремля
      22:20, 27 апреля
      Вести.UA. Жир: Захарова читает посты Супрун. Коррупционеры сдадутся Зеленскому
      Вєсті.UA
      18:30, 27 апреля
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС

      Выпуск новостей за 11:00: Послание от Варфоломея. Сход лавины в Швейцарии

      Выпуск новостей 7 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 29 апреля по состоянию на 11:00 – во время пасхального богослужения в Стамбуле послание Вселенского патриарха Варфоломея впервые прозвучало на украинском языке. В Швейцарских Альпах снежная волна застала врасплох четырех немецких лыжников. Путешественников искали больше суток, спасти их не удалось.

      Также в выпуске:

      В американском Балтиморе неизвестный расстрелял людей прямо во дворе баптистской церкви.

      Украинскому политзаключенному Эдему Бекирову грозит диабетическая кома.

      На Волыни стартовала весьма необычная вакцинация диких животных: препарат просто разбрасывают с самолетов по всей территории области.

      Спасатели напомнили о правилах безопасности на пикниках во время майских праздников.

      blog_ava
      Гороскоп на 29 апреля для всех знаков зодиака
      сегодня
      1154
      Теги: Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Ситуація напружена, – боєць Іван про воєнні будні на Донбасі
      сегодня , 12:04 Ситуація напружена, – боєць Іван про воєнні будні на Донбасі
      Повернись живим 60
      Украина отмечает 101 год со дня поднятия своих флагов над Черноморским флотом
      сегодня , 10:00 Украина отмечает 101 год со дня поднятия своих флагов над Черноморским флотом
      249
      Главные новости 28 апреля: Смертельный взрыв в Киеве, пасхальная эскалация на Донбассе
      сегодня , 09:01 Главные новости 28 апреля: Смертельный взрыв в Киеве, пасхальная эскалация на Донбассе
      2
      ВСУ испытывают французские шлемы MSA Gallet – LA100
      сегодня , 08:41 ВСУ испытывают французские шлемы MSA Gallet – LA100
      Злой Одессит 1638
      Куди Зеленський поведе Україну, вплив Росії на вибори і суд проти Порошенка: топ-5 блогів тижня
      28 апреля , 22:02 Куди Зеленський поведе Україну, вплив Росії на вибори і суд проти Порошенка: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 2707
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук