Выпуск новостей за 11:00: Послание от Варфоломея. Сход лавины в Швейцарии

В выпуске новостей за 29 апреля по состоянию на 11:00 – во время пасхального богослужения в Стамбуле послание Вселенского патриарха Варфоломея впервые прозвучало на украинском языке. В Швейцарских Альпах снежная волна застала врасплох четырех немецких лыжников. Путешественников искали больше суток, спасти их не удалось.

Также в выпуске: В американском Балтиморе неизвестный расстрелял людей прямо во дворе баптистской церкви. Украинскому политзаключенному Эдему Бекирову грозит диабетическая кома. На Волыни стартовала весьма необычная вакцинация диких животных: препарат просто разбрасывают с самолетов по всей территории области. Спасатели напомнили о правилах безопасности на пикниках во время майских праздников.

Источник: 24 канал