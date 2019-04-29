Випуск новин за 11:00: Послання від Варфоломія. Сходження лавини у Швейцарії
У випуску новин за 29 квітня станом на 11:00 – під час пасхального богослужіння у Стамбулі послання від Вселенського патріарха Варфоломія вперше прозвучало й українською мовою. У швейцарських Альпах снігова хвиля заскочила зненацька чотирьох німецьких лижників. Мандрівників шукали понад добу, врятувати їх не вдалося.
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Джерело: 24 канал
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