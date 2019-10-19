Выпуск новостей за 11:00: Последствия взрыва на заводе. Женщины в космосе

В выпуске новостей за 19 октября по состоянию на 11:00 – взрыв на заводе по производству краски произошел на Ровенщине. Местные жители не впервые сетуют на это предприятие, что оно загрязняет воздух. А после пожара даже боялись выходить из дома. Впервые в истории NASA к звездам поднялся исключительно женский экипаж. Американские астронавтки Кристина Кох и Джессика Мейр пробудут там около 5 с часов

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