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      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА
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      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Выпуск новостей за 11:00: Последствия взрыва на заводе. Женщины в космосе

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      В выпуске новостей за 19 октября по состоянию на 11:00 – взрыв на заводе по производству краски произошел на Ровенщине. Местные жители не впервые сетуют на это предприятие, что оно загрязняет воздух. А после пожара даже боялись выходить из дома. Впервые в истории NASA к звездам поднялся исключительно женский экипаж. Американские астронавтки Кристина Кох и Джессика Мейр пробудут там около 5 с часов

      Также в выпуске:

      Меру пресечения для Олега Гладковского продолжат избирать в 12:30.

      Джулиани добивался выдачи визы бывшему генпрокурору Шокину.

      В испанской Каталонии уже 6-й день продолжаются массовые протесты, с начала недели пострадали сотни людей.

      blog_ava
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      Теги: Новости США Взрыв Ровно Выпуск новостей
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