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      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА
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      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБІЄВ ВЕРХОВНА РАДА

      Випуск новин за 11:00: Наслідки вибуху на заводі. Жінки в космосі

      Випуск новин 19 Читать новость на русском

      У випуску новин за 19 жовтня станом на 11:00 – вибух на заводі з виробництва фарби стався на Рівненщині. Місцеві жителі не вперше нарікають на це підприємство, що воно забруднює повітря. А після пожежі навіть боялися виходити з дому. Вперше в історії NASA до зірок піднявся винятково жіночий екіпаж. Американські астронавтки Крістіна Кох та Джессіка Мейр пробудуть там близько 5 з половиною годин.

      Також у випуску:

      Запобіжний захід для Олега Гладковського продовжать обирати о 12:30.

      Джуліані домагався видачі візи колишньому генпрокурору Шокіну.

      В іспанській Каталонії вже 6-ий день тривають масові протести, з початку тижня постраждали сотні людей.

      blog_ava
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      Теги: Рівне Вибух Новини США Випуск новин
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