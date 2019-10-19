Випуск новин за 11:00: Наслідки вибуху на заводі. Жінки в космосі
У випуску новин за 19 жовтня станом на 11:00 – вибух на заводі з виробництва фарби стався на Рівненщині. Місцеві жителі не вперше нарікають на це підприємство, що воно забруднює повітря. А після пожежі навіть боялися виходити з дому. Вперше в історії NASA до зірок піднявся винятково жіночий екіпаж. Американські астронавтки Крістіна Кох та Джессіка Мейр пробудуть там близько 5 з половиною годин.
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