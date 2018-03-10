Выпуск новостей за 11:00: Потери на фронте. Статус Украины в НАТО
Выпуск новостей 12:00, 10 марта 50 Читати новину українською
В выпуске новостей за 10 марта по состоянию на 11:00 – боевики не прекращают обстрелов украинской армии. На фронте погиб один наш военный. В НАТО признали стремление Украины к сближению с НАТО и предоставили ей статус страны-аспиранта.
Также в выпуске:
Во Флориде учителям разрешили носить оружие.
За ночь пострадали 5 полицейских в Киеве и Ровно, еще двое столичных полицейских – в реанимации.
Из Восточной Гуты начинают выходить боевики.
Источник: 24 Канал
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