Випуск новин за 11:00: Втрати на фронті. Статус України в НАТО

У випуску новин за 10 березня станом на 11:00 – бойовики не припиняють обстрілів української армії. На фронті загинув один наш військовий. У НАТО визнали прагнення України до зближення з Альянсом і надали їй статус країни-аспіранта.

Також у випуску: У Флориді вчителям дозволили носити зброю. За ніч постраждали 5 поліцейських у Києві та Рівному, ще двоє столичних поліцейських – у реанімації. Зі Східної Гути починають виходити бойовики.