Випуск новин за 11:00: Втрати на фронті. Статус України в НАТО
Випуск новин 11:50, 10 березня 105 Читать новость на русском
У випуску новин за 10 березня станом на 11:00 – бойовики не припиняють обстрілів української армії. На фронті загинув один наш військовий. У НАТО визнали прагнення України до зближення з Альянсом і надали їй статус країни-аспіранта.
Також у випуску:
У Флориді вчителям дозволили носити зброю.
За ніч постраждали 5 поліцейських у Києві та Рівному, ще двоє столичних поліцейських – у реанімації.
Зі Східної Гути починають виходити бойовики.
Джерело: 24 Канал
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