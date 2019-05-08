Выпуск новостей за 11:00: Повышение надбавок для военных. Отзыв Йованович из Украины

В выпуске новостей за 8 мая по состоянию на 11:00 – министр обороны Степан Полторак подписал приказ о повышении надбавок для военных. В Конгрессе США призвали администрацию Дональда Трампа отменить отзыв Мари Йованович из Украины.

Также в выпуске: Сегодня Украина уже в пятый раз отмечает День памяти и примирения в противовес советскому Дню победы. Боевики 25 раз обстреляли позиции украинских защитников, в результате погиб украинский военный. На Востоке Украины синоптики прогнозируют грозы и шквальный ветер.

Источник: 24 канал