Выпуск новостей за 11:00: Повышение надбавок для военных. Отзыв Йованович из Украины
В выпуске новостей за 8 мая по состоянию на 11:00 – министр обороны Степан Полторак подписал приказ о повышении надбавок для военных. В Конгрессе США призвали администрацию Дональда Трампа отменить отзыв Мари Йованович из Украины.
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Источник: 24 канал
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