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      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ
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      Выпуск новостей за 11:00: Повышение надбавок для военных. Отзыв Йованович из Украины

      Выпуск новостей 22 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 8 мая по состоянию на 11:00 – министр обороны Степан Полторак подписал приказ о повышении надбавок для военных. В Конгрессе США призвали администрацию Дональда Трампа отменить отзыв Мари Йованович из Украины.

      Также в выпуске:

      Сегодня Украина уже в пятый раз отмечает День памяти и примирения в противовес советскому Дню победы.

      Боевики 25 раз обстреляли позиции украинских защитников, в результате погиб украинский военный.

      На Востоке Украины синоптики прогнозируют грозы и шквальный ветер.

      blog_ava
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      Теги: Вооруженные силы Украины Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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