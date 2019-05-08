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      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
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      Випуск новин за 11:00: Підвищення надбавок для військових. Відкликання Йованович з України

      Випуск новин 37 Читать новость на русском

      У випуску новин за 8 травня станом на 11:00 – міністр оборони Степан Полторак підписав наказ про підвищення надбавок для військових. В Конгресі США закликали адміністрацію Дональда Трампа скасувати відкликання Марі Йованович з України.

      Також у випуску:

      Сьогодні Україна уже вп'яте відзначає День пам'яті і примирення на противагу радянському Дню перемоги.

      Бойовики 25 разів обстріляли позиції українських захисників, в результаті загинув український військовий.

      На Сході України синоптики прогнозують грози та шквальний вітер.

      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Випуск новин Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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