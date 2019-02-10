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      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Выпуск новостей за 11:00: Пожар в Новой Зеландии. Дело Пола Манафорта

      Выпуск новостей 14 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 10 января по состоянию на 11:00 – в Новой Зеландии бушует самый мощный за последние 60 лет лесной пожар. Спасатели уже эвакуировали более трех тысяч человек, к счастью, пострадавших нет. Американский юрист и политический консультант, который был советником Виктора Януковича сейчас находится под следствием нескольких федеральных агентств.

      Также в выпуске:

      За минувшие сутки пророссийские активисты 10 раз обстреляли позиции ВСУ, ранены три украинских защитника.

      "ДНР" заявили о создании так называемого "Республиканского предприятия", которое оставит без воды всю Донецкую область.

      Более 50 домов в США остались без света, в результате мощных снегопадов.

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      Теги: Новая Зеландия Пол Манафорт Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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