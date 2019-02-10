Випуск новин за 11:00: Пожежа у Новій Зеландії. Справа Пола Манафорта
У випуску новин за 10 січня станом на 11:00 – у Новій Зеландії вирує найпотужніша за останні 60 років лісова пожежа. Рятувальники вже евакуювали понад три тисяч жителів, на щастя, постраждалих немає. Американський юрист і політичний консультант, який був радником Віктора Януковича наразі перебуває під слідством кількох федеральних агентств.
Також у випуску:
За минулу добу проросійські активісти 10 разів обстріляли позиції ЗСУ, троє українських захисників поранені.
"ДНР" заявили про створення так званого "Республіканського підприємства", що залишить без води всю Донеччину.
Понад 50 будинків у США залишилися без світла, внаслідок потужних снігопадів.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Голову Херсонської облради Мангера виключили з "Батьківщини" через справу Гандзюксьогодні , 11:11
-
"Шальке" Коноплянки поступилося "Баварії", українець не реалізував гольовий момент: відеосьогодні , 10:04
-
Не про такий випуск ми мріяли: двоє захоплених РФ моряків отримали звання лейтенантівсьогодні , 10:02
Коментарі