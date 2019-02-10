Випуск новин за 11:00: Пожежа у Новій Зеландії. Справа Пола Манафорта

У випуску новин за 10 січня станом на 11:00 – у Новій Зеландії вирує найпотужніша за останні 60 років лісова пожежа. Рятувальники вже евакуювали понад три тисяч жителів, на щастя, постраждалих немає. Американський юрист і політичний консультант, який був радником Віктора Януковича наразі перебуває під слідством кількох федеральних агентств.

Також у випуску: За минулу добу проросійські активісти 10 разів обстріляли позиції ЗСУ, троє українських захисників поранені. "ДНР" заявили про створення так званого "Республіканського підприємства", що залишить без води всю Донеччину. Понад 50 будинків у США залишилися без світла, внаслідок потужних снігопадів.