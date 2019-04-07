Выпуск новостей за 11:00: Пожар в Париже. Запрет въезда в Украину
В выпуске новостей за 7 апреля по состоянию на 11:00 – в Париже взорвалась и вспыхнула жилая многоэтажка. Пламя охватило 27 квартир. Украинские пограничники запретили въезд на три года лидеру союза венгров Румынии Хунору Келемену.
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Источник: 24 канал
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