Выпуск новостей за 11:00: Президентские выборы. Ситуация в Венесуэле

В выпуске новостей за 8 марта по состоянию на 11:00 – Центральная избирательная комиссия больше не будет принимать от кандидатов в президенты заявки о прекращении участия в выборах. Уже сформирован окончательный список. Значительная часть Венесуэлы осталась без электроснабжения.

Также в выпуске: Во Львове стартовал марш за права женщин. Британская королева Елизавета II сделала первую публикацию в Instagram. На передовой продолжаются активные бои, за сутки пророссийские боевики 18 раз нарушили режим тишины. Пятеро наших защитников получили ранения. 47 месяцев в тюрьме за уклонение от уплаты налогов – таким стал приговор суда для бывшего руководителя избирательной кампании американского президента Пола Манафорта.