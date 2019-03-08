Выпуск новостей за 11:00: Президентские выборы. Ситуация в Венесуэле
В выпуске новостей за 8 марта по состоянию на 11:00 – Центральная избирательная комиссия больше не будет принимать от кандидатов в президенты заявки о прекращении участия в выборах. Уже сформирован окончательный список. Значительная часть Венесуэлы осталась без электроснабжения.
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Источник: 24 канал
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