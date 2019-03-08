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      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 8 БЕРЕЗНЯ
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      Випуск новин за 11:00: Президентські вибори. Ситуація у Венесуелі

      Випуск новин 22 Читать новость на русском

      У випуску новин за 8 березня станом на 11:00 – Центральна виборча комісія більше не прийматиме від кандидатів у президенти заявки щодо припинення участі у виборах. Вже сформовано остаточний список. Значна частина Венесуели залишилась без електропостачання.

      Також у випуску:

      У Львові стартував марш за права жінок. 

      Британська королева Єлизавета ІІ зробила першу публікацію в Instagram.

      На передовій тривають активні бої, за добу проросійські бойовики 18 разів порушили режим тиші. П'ятеро наших захисників отримали поранення.

      47 місяців у в'язниці за ухилення від сплати податків – таким став вирок суду для колишнього керівника виборчої кампанії американського президента Пола Манафорта.

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      Теги: Випуск новин Президентські вибори 2019 Венесуела
      Джерело: 24 канал
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