Випуск новин за 11:00: Президентські вибори. Ситуація у Венесуелі

У випуску новин за 8 березня станом на 11:00 – Центральна виборча комісія більше не прийматиме від кандидатів у президенти заявки щодо припинення участі у виборах. Вже сформовано остаточний список. Значна частина Венесуели залишилась без електропостачання.

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