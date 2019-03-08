Випуск новин за 11:00: Президентські вибори. Ситуація у Венесуелі
У випуску новин за 8 березня станом на 11:00 – Центральна виборча комісія більше не прийматиме від кандидатів у президенти заявки щодо припинення участі у виборах. Вже сформовано остаточний список. Значна частина Венесуели залишилась без електропостачання.
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Джерело: 24 канал
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