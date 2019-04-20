Выпуск новостей за 11:00: Причины пожара в Нотр-Даме. Кинопремия "Золотая дзига"
В выпуске новостей за 20 апреля по состоянию на 11:00 – настоятель Нотр-Дама Патрик Шове назвал еще одну вероятную причину пожара в храме. Это может быть компьютерный сбой. Украинских кинематографистов наградили национальной кинопремией "Золотая дзига". Церемония вручения этой премии состоялась уже в третий раз. Журналисты 24 канала выяснили, какой фильм 2018 года собрал больше всего наград.
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Источник: 24 канал
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