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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО И ПОРОШЕНКО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Выпуск новостей за 11:00: Причины пожара в Нотр-Даме. Кинопремия "Золотая дзига"

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 20 апреля по состоянию на 11:00 – настоятель Нотр-Дама Патрик Шове назвал еще одну вероятную причину пожара в храме. Это может быть компьютерный сбой. Украинских кинематографистов наградили национальной кинопремией "Золотая дзига". Церемония вручения этой премии состоялась уже в третий раз. Журналисты 24 канала выяснили, какой фильм 2018 года собрал больше всего наград.

      Также в выпуске:

      20 апреля в Украине – день тишины перед выборами, запрещена любая политическая агитация.

      В Мариуполе всем городом ищут деньги на спасение полугодового Богдана Фороста.

      В американском Техасе двое 14-летних девушек планировали убийство по меньшей мере девяти человек.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Пожар в Нотр-Даме Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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