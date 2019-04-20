Выпуск новостей за 11:00: Причины пожара в Нотр-Даме. Кинопремия "Золотая дзига"

В выпуске новостей за 20 апреля по состоянию на 11:00 – настоятель Нотр-Дама Патрик Шове назвал еще одну вероятную причину пожара в храме. Это может быть компьютерный сбой. Украинских кинематографистов наградили национальной кинопремией "Золотая дзига". Церемония вручения этой премии состоялась уже в третий раз. Журналисты 24 канала выяснили, какой фильм 2018 года собрал больше всего наград.

Также в выпуске: 20 апреля в Украине – день тишины перед выборами, запрещена любая политическая агитация. В Мариуполе всем городом ищут деньги на спасение полугодового Богдана Фороста. В американском Техасе двое 14-летних девушек планировали убийство по меньшей мере девяти человек.

Источник: 24 канал