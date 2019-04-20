Випуск новин за 11:00: Причини пожежі в Нотр-Дамі. Кінопремія "Золота дзиґа"
У випуску новин за 20 квітня станом на 11:00 – настоятель Нотр-Даму Патрік Шове назвав ще одну ймовірну причину пожежі у храмі. Він заявив, що це може бути комп'ютерний збій. Українських кіномитців нагородили національною кінопремією "Золота Дзиґа". Церемонія вручення відбулася вже втретє. Журналісти 24 каналу з'ясували, який фільм 2018 року зібрав найбільше нагород.
Також у випуску:
20 квітня в Україні – день тиші перед виборами, заборонена будь-яка політична агітація.
У Маріуполі усім містом шукають гроші, щоб врятувати піврічного Богдана Фороста.
У американському Техасі двоє 14-річних дівчат планували вбивство щонайменше дев'яти людей.
Джерело: 24 канал
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