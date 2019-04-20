11:54
20 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО І ПОРОШЕНКА ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Чому росіян лякають українські бюстгалтери. Вбивчий реп в РФ
      Вєсті Кремля
      23:23, 19 квітня
      Вєсті.UA. Жир: Чим Яценюк схожий на китайського імператора. Де Добкін черпає натхнення
      Вєсті.UA
      22:07, 19 квітня
      Який вигляд мають українські дороги після дорогого ремонту: шокуючі фото та відео
      ЦРУ
      12:38, 19 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як раніше на іподром ходили
      Згадати все
      21:25, 17 квітня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО І ПОРОШЕНКА ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Випуск новин за 11:00: Причини пожежі в Нотр-Дамі. Кінопремія "Золота дзиґа"

      Випуск новин 6 Читать новость на русском

      У випуску новин за 20 квітня станом на 11:00 – настоятель Нотр-Даму Патрік Шове назвав ще одну ймовірну причину пожежі у храмі. Він заявив, що це може бути комп'ютерний збій. Українських кіномитців нагородили національною кінопремією "Золота Дзиґа". Церемонія вручення відбулася вже втретє. Журналісти 24 каналу з'ясували, який фільм 2018 року зібрав найбільше нагород.

      Також у випуску: 

      20 квітня в Україні – день тиші перед виборами, заборонена будь-яка політична агітація.

      У Маріуполі усім містом шукають гроші, щоб врятувати піврічного Богдана Фороста.

      У американському Техасі двоє 14-річних дівчат планували вбивство щонайменше дев'яти людей.

      blog_ava
      "Поки є така можливість": відомі українці закликали проголосувати на виборах президента
      сьогодні
      8584
      Теги: Новини України Пожежа в Нотр-Дамі Випуск новин
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      "Поки є така можливість": відомі українці закликали проголосувати на виборах президента
      сьогодні , 09:50 "Поки є така можливість": відомі українці закликали проголосувати на виборах президента
      8583
      Доповідь Мюллера про можливі зв'язки Трампа з Росією: правда по краплі
      сьогодні , 08:59 Доповідь Мюллера про можливі зв'язки Трампа з Росією: правда по краплі
      Блог Медіа 638
      В Україні розпочався день тиші перед виборами: що це означає
      сьогодні , 08:07 В Україні розпочався день тиші перед виборами: що це означає
      1663
      Почему застрелился экс-президент Перу
      19 квітня , 23:00 Почему застрелился экс-президент Перу
      Іван Яковина 968
      П'ять сценаріїв майбутнього для Порошенка: від втечі до політичного ренесансу
      19 квітня , 22:00 П'ять сценаріїв майбутнього для Порошенка: від втечі до політичного ренесансу
      Костянтин Шкабара 6104
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня 2018 , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня 2018 , 15:40
      Випуск новин за 20:00: Масштабна пожежа в Києві. Перевірка безпеки в українських ТЦ
       28 березня 2018 , 21:13
      Підсумковий випуск новин 15 травня станом на 21:00
       15 травня 2016 , 23:03
      Випуск новин за 14:00: Втрати на фронті. Погоня за п'яним водієм на Рівненщині
       15 квітня , 15:28
      Випуск новин за 14:00: Апеляція у справі Мангера. Ситуація з опаленням у Смілі
       28 лютого , 14:30
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук