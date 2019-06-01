Выпуск новостей за 11:00: Приглашение Зеленскому от Трампа. Стрельба в США

В выпуске новостей за 1 июня по состоянию на 11:00 – украинский президент Владимир Зеленский накануне получил приглашение в Вашингтон от американского коллеги Дональда Трампа. В штате Вирджиния на западном побережье США госслужащий устроил стрельбу в мэрии, в результате погибли 12 работников.

Также в выпуске: Пророссийские боевики на Востоке Украины пять раз обстреляли наши позиции с запрещенного Минском оружия. В Киеве состоится марш за освобождение пленных, люди будут требовать от нового президента создать Координационный совет по вопросам освобождения заложников Кремля. Трехсторонняя контактная группа соберется в Минске 5 июня в новом составе.

Источник: 24 канал