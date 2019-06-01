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      КРУШЕНИЕ МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      Выпуск новостей за 11:00: Приглашение Зеленскому от Трампа. Стрельба в США

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 1 июня по состоянию на 11:00 – украинский президент Владимир Зеленский накануне получил приглашение в Вашингтон от американского коллеги Дональда Трампа. В штате Вирджиния на западном побережье США госслужащий устроил стрельбу в мэрии, в результате погибли 12 работников.

      Также в выпуске:

      Пророссийские боевики на Востоке Украины пять раз обстреляли наши позиции с запрещенного Минском оружия.

      В Киеве состоится марш за освобождение пленных, люди будут требовать от нового президента создать Координационный совет по вопросам освобождения заложников Кремля.

      Трехсторонняя контактная группа соберется в Минске 5 июня в новом составе.

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      Теги: Новости США Владимир Зеленский Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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