Выпуск новостей за 11:00: Приглашение Зеленскому от Трампа. Стрельба в США
В выпуске новостей за 1 июня по состоянию на 11:00 – украинский президент Владимир Зеленский накануне получил приглашение в Вашингтон от американского коллеги Дональда Трампа. В штате Вирджиния на западном побережье США госслужащий устроил стрельбу в мэрии, в результате погибли 12 работников.
Также в выпуске:
Пророссийские боевики на Востоке Украины пять раз обстреляли наши позиции с запрещенного Минском оружия.
В Киеве состоится марш за освобождение пленных, люди будут требовать от нового президента создать Координационный совет по вопросам освобождения заложников Кремля.
Трехсторонняя контактная группа соберется в Минске 5 июня в новом составе.
Источник: 24 канал
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