Випуск новин за 11:00: Запрошення Зеленському від Трампа. Стрілянина у США

У випуску новин за 1 червня станом на 11:00 – український президент Володимир Зеленський напередодні отримав запрошення до Вашингтона від американського колеги Дональда Трампа. У штаті Вірджинія на західному узбережжі США держслужбовець влаштував стрілянину у мерії, в результаті загинули 12 працівників.

Також у випуску: Проросійські бойовики на Сході України п'ять разів обстріляли наші позиції із забороненої Мінськом зброї. У Києві відбудеться марш за звільнення полонених, люди вимагатимуть від нового президента створити Координаційну раду з питань звільнення заручників Кремля. Тристороння контактна група збереться у Мінську 5 червня у новому складі.

Джерело: 24 канал