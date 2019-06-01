Випуск новин за 11:00: Запрошення Зеленському від Трампа. Стрілянина у США
У випуску новин за 1 червня станом на 11:00 – український президент Володимир Зеленський напередодні отримав запрошення до Вашингтона від американського колеги Дональда Трампа. У штаті Вірджинія на західному узбережжі США держслужбовець влаштував стрілянину у мерії, в результаті загинули 12 працівників.
Також у випуску:
Проросійські бойовики на Сході України п'ять разів обстріляли наші позиції із забороненої Мінськом зброї.
У Києві відбудеться марш за звільнення полонених, люди вимагатимуть від нового президента створити Координаційну раду з питань звільнення заручників Кремля.
Тристороння контактна група збереться у Мінську 5 червня у новому складі.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі